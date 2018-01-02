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Российский вертолет потерпел крушение в Сирии: погибли два пилота
03.01.2018 12:58 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 янв — Sputnik. Российский вертолет Ми-24 разбился в Сирии, совершив жесткую посадку, об этом в среду сообщило министерство обороны РФ.
© Sputnik/ Владимир Вяткин
Инцидент произошел в последний день 2017 года при перелете с аэродрома Хама, однако Минобороны РФ рассказало о нем только сейчас.
"Из-за технической неисправности потерпел крушение российский вертолет Ми-24", — говорится в сообщении военного ведомства.
Минобороны рассказало, что вертолет не долетел 15 километров до точки назначения. В результате жесткой посадки погибли два пилота, выжить удалось только борттехнику – его отвезли на базу "Хмеймим" где оказали медицинскую помощь.
Ведомство подчеркнуло, что причиной крушения стала именно техническая неисправность, по вертолету не велся огонь.
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Бортмеханик при экстренной посадке винтокрылой машины получил травмы и был госпитализирован на базу "Хмеймим".
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