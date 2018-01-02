ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Российский вертолет потерпел крушение в Сирии: погибли два пилота

03.01.2018 12:58 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 3 янв — Sputnik. Российский вертолет Ми-24 разбился в Сирии, совершив жесткую посадку, об этом в среду сообщило министерство обороны РФ.

Российский вертолет потерпел крушение в Сирии: погибли два пилота
© Sputnik/ Владимир Вяткин
Обломки истребителя МиГ-29 обнаружены недалеко от Минска Мазовецкого

Инцидент произошел в последний день 2017 года при перелете с аэродрома Хама, однако Минобороны РФ рассказало о нем только сейчас.

"Из-за технической неисправности потерпел крушение российский вертолет Ми-24", — говорится в сообщении военного ведомства.

Минобороны рассказало, что вертолет не долетел 15 километров до точки назначения. В результате жесткой посадки погибли два пилота, выжить удалось только борттехнику – его отвезли на базу "Хмеймим" где оказали медицинскую помощь.

Ведомство подчеркнуло, что причиной крушения стала именно техническая неисправность, по вертолету не велся огонь.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 92
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бортмеханик при экстренной посадке винтокрылой машины получил травмы и был госпитализирован на базу "Хмеймим".

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Украли ключ, избили пожилую женщину. В Бобруйске задержали братьев, подозреваемых в грабеже
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика