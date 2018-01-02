Российский вертолет потерпел крушение в Сирии: погибли два пилота

МИНСК, 3 янв — Sputnik. Российский вертолет Ми-24 разбился в Сирии, совершив жесткую посадку, об этом в среду сообщило министерство обороны РФ.



© Sputnik/ Владимир Вяткин Обломки истребителя МиГ-29 обнаружены недалеко от Минска Мазовецкого

Инцидент произошел в последний день 2017 года при перелете с аэродрома Хама, однако Минобороны РФ рассказало о нем только сейчас.

"Из-за технической неисправности потерпел крушение российский вертолет Ми-24", — говорится в сообщении военного ведомства.

Минобороны рассказало, что вертолет не долетел 15 километров до точки назначения. В результате жесткой посадки погибли два пилота, выжить удалось только борттехнику – его отвезли на базу "Хмеймим" где оказали медицинскую помощь.

Ведомство подчеркнуло, что причиной крушения стала именно техническая неисправность, по вертолету не велся огонь.