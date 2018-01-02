Два водителя переехали лежавшего на трассе М 1 мужчину и скрылись

МИНСК, 3 янв — Sputnik. Смертельное ДТП произошло ночью 3 января в Жабинковском районе: мужчину, лежавшего на дороге, переехали водители грузового и легкового автомобиля, от полученных травм он умер на месте, об этом сообщили Sputnik в ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Около часа ночи на 39 километре автомагистрали М 1 Брест — Минск — граница РФ в Жабинковском районе водители грузового и легкового авто совершили двойной наезд на 34-летнего жителя поселка Ленинский и скрылись с места ДТП. Мужчина находился на проезжей части в первой полосе движения, от полученных травм скончался на месте аварии.

Сотрудники ГАИ оперативно разыскали водителей, покинувших место ДТП. Известно, что один из них управлял легковым автомобилем Peugeot, второй — грузовиком Mercedes. В данный момент проводятся следственно-оперативные мероприятия, выясняются возможные причины аварии.

ДТП с лежащими на проезжей части пешеходами в последнее время происходят довольно часто. Чтобы избежать подобных аварий, ГАИ рекомендует быть предельно внимательными при поездках вне населенных пунктов.