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Два водителя переехали лежавшего на трассе М 1 мужчину и скрылись
03.01.2018 14:37 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 янв — Sputnik. Смертельное ДТП произошло ночью 3 января в Жабинковском районе: мужчину, лежавшего на дороге, переехали водители грузового и легкового автомобиля, от полученных травм он умер на месте, об этом сообщили Sputnik в ГАИ УВД Брестского облисполкома.
Около часа ночи на 39 километре автомагистрали М 1 Брест — Минск — граница РФ в Жабинковском районе водители грузового и легкового авто совершили двойной наезд на 34-летнего жителя поселка Ленинский и скрылись с места ДТП. Мужчина находился на проезжей части в первой полосе движения, от полученных травм скончался на месте аварии.
Сотрудники ГАИ оперативно разыскали водителей, покинувших место ДТП. Известно, что один из них управлял легковым автомобилем Peugeot, второй — грузовиком Mercedes. В данный момент проводятся следственно-оперативные мероприятия, выясняются возможные причины аварии.
ДТП с лежащими на проезжей части пешеходами в последнее время происходят довольно часто. Чтобы избежать подобных аварий, ГАИ рекомендует быть предельно внимательными при поездках вне населенных пунктов.
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В результате двойного наезда мужчина скончался на месте, водителей оперативно разыскали сотрудники ГАИ.
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