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Водитель сбил молодого зубра в Пружанском районе

03.01.2018 14:55 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 янв — Sputnik. Авария произошла в первый день 2018 года: автомобиль Volkswagen совершил наезд на молодого зубра в Пружанском районе, сообщили в среду в ГАИ УВД Брестского облисполкома.

ДТП случилось 1 января около 04:48 часов. По предварительным данным, за рулем Volkswagen находился 26-летний житель Жабинки. Он двигался по автодороге Р85 Слоним – Высокое. На 101-м километре дороги водитель совершил наезд на зубра – животное внезапно выбежало на проезжую часть.

"В результате наезда молодой зубр погиб", — рассказали в ГАИ.

Водитель сбил молодого зубра в Пружанском районе
© Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома
Зубр погиб в результате аварии в Пружанском районе

По факту аварии проводится проверка. Наезд произошел в темное время суток, автомобиль получил значительные механические повреждения. Разбито лобовое стекло. В ГАИ не уточнили, пострадал ли водитель.

 
Теги: Минск
 
 
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В результате ДТП дикое животное погибло, а машина получила механические повреждения.

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