Военный переворот предотвратили в Экваториальной Гвинее

МИНСК, 3 янв – Sputnik. Официальные власти Экваториальной Гвинеи заявили о предотвращении вооруженной попытки государственного переворота, передают местные СМИ.



© Pixabay Пожизненное заключение за госпереворот в Турции получили 28 человек

Более 30 вооруженных наемников пытались свергнуть президента Обианга Нгема Мбасого. Попытка совершить путч провалилась в ночь с 27 на 28 декабря. Отряд наемников был сформирован из выходцев других центральноафриканских стран.

Боевики были задержаны на границе с Камеруном. Предполагается, что они намеревались пересечь границу с Экваториальной Гвинеей и выступить против действующего главы государства.

Сегодня в эфире радио было озвучено сообщение министра безопасности Николаса Обамы Нчама, который подтвердил, что спецслужбы страны предотвратили военный переворот.

Нынешний глава Экваториальной Гвинеи Мбасого в августе 1979 года организовал военный переворот против своего собственного дяди – президента Франсиско Масиас Нгема, который вошел в историю черного континента, как один из самых одиозных правителей.

Нгема не только объявил себя пожизненным президентом, но вытеснил из страны испанцев, которые ранее контролировали Гвинею как колонию. В стране в годы его правления была организована кампания террора, убивали не только оппонентов режима, но и обычных граждан. В результате 11-летнего правления в стране были закрыты церкви, отменено высшее образование, а экономика пришла в упадок.

Поводом для выступления против Нгема, который уже начал подавать признаки слабоумия, стала задержка выплаты зарплаты гвардейцам, которые его охраняли.

В результате переворота диктатор был свергнут. Однако при этом ему удалось сбежать с казной, которую он частично сжег, а частично съел в джунглях пока скитался. По решению суда 29 сентября 1979 года он был расстрелян. Для этого пришлось пригласить иностранных военных, так как местные жители были уверены, что он колдун и боялись его трогать.

С 1979 года бессменным президентом Гвинеи является племянник казненного диктатора Мбасого. Нынешний глава государства пережил уже несколько попыток переворота. В последнее время распространяется информация о его серьезном заболевании и подготовке преемника.