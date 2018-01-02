Просился в туалет и ранил водителя: УВД об инциденте под Толочином

МИНСК, 3 янв — Sputnik. По факту происшествия в Толочинском районе, в результате которого пострадал второй водитель автобуса, возбуждено уголовное дело, сообщила Sputnik официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкурат.

Инцидент произошел вечером 1 января на трассе М 1 в Толочинском районе. 62-летний пенсионер ехал в автобусе, следовавшем по маршруту Пинск – Москва, и попросил остановить транспортное средство, так как сказал, что ему плохо.

Водитель остановился на обочине, и мужчина ушел в лес, где отсутствовал длительное время.

"Второй водитель забеспокоился, взял фонарь и пошел искать пассажира. Он увидел его и попросил вернуться в автобус, однако в ответ получил удар ножом", — рассказала представитель УВД. Она добавила, что пенсионер в ходе поездки ранее посещал туалет, находящийся в автобусе, однако затем попросил остановиться.

В результате пострадавший госпитализирован с ножевым ранением, а подозреваемый скрылся в лесу. Спустя 40 минут его обнаружили и задержали сотрудники правоохранительных органов.