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Отцы и дети: подросток из Лунинца два года воровал из папиного сейфа
03.01.2018 16:56 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 янв – Sputnik. Расследование уголовного дела о кражах денег из домашнего сейфа жителя Лунинца завершено, фигуранту предъявлено обвинение по 30 эпизодам, сообщили Sputnik в среду в УСК по Брестской области.
После того как мужчина обнаружил исчезновения из сейфа, который находится по его месту жительства, более 5 тысяч долларов, он обратился в милицию. Было возбуждено уголовное дело.
"В ходе предварительного расследования было установлено, что в течение почти двух лет – с мая 2015 года по август 2017 года – доллары из сейфа и российские рубли из барсетки потерпевшего брал его 11-летний сын", – сказали в УСК.
Собеседники Sputnik отметили, что сын начал таскать деньги из отцовского сейфа в 11-летнем возрасте.
Обвиняемым по данному делу проходит взрослый друг подростка, которому на момент начала предварительного расследования исполнилось 18 лет.
В ходе предварительного расследования было установлено, что мальчик, который за два года совершил не менее 30 краж из сейфа отца, знал, где находится ключ. Также следователи выявили, что обвиняемый путем уговоров и угроз заставлял подростка совершать кражи, он обещал вернуть эти деньги, а сам покупал то мотоцикл, то скутер, менял автомобили.
Во время досудебного расследования в отношении совершеннолетнего было возбуждено не менее 30 уголовных дел по статьям "Кража" и "Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления", которые объединены в одно производство.
В УСК уточнили, обвиняемый возвратил большую часть украденных денег. Расследование дела завершено и направлено прокурору для последующей передачи в суд.
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Житель Лунинца обвиняется в том, что склонил подростка на совершение серии краж денег из отцовского сейфа.
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