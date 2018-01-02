Еще один мост признан аварийным в Гомельской области

МИНСК, 3 янв — Sputnik. Автомобильный мост через реку Сож признан аварийным, в целях безопасности движение грузового транспорта по нему ограничили, сообщили в эфире телеканала ОНТ.

Этот типовой автомобильный мост, который связывает объездную дорогу, ведущую в Гомель. По результатам проведенной экспертизы, из-за коррозии в одном из блоков моста пришла в негодность арматура.

Теперь большегрузы по мосту не ездят – их направляют через город. Путь в объезд занимает около восьми километров. Движение легковых автомобилей пока разрешено.

"Установлены соответствующие дорожные знаки на подходах к мосту, непосредственно у данного инженерного сооружения, а также информационные схемы, которые информируют водителей, у которых полная масса транспортного средства превышает пять тонн, двигаться в обход данного автодорожного моста", — рассказал ОНТ начальник управления эксплуатации автомобильных дорог предприятия "Гомельавтодор" Сергей Мозгов.

По его словам, министерство транспорта Беларуси в ближайшее время определит вид и сроки ремонта моста.

По информации ОНТ, таких типовых автомобильных мостов в РБ четыре, и всех объединяют одинаковые "возрастные" проблемы. Когда их начинали возводить (около 30 лет назад), у строителей не было соответствующих технологий и качественных материалов. Это и привело к износу.



© Фото: МЧС Беларуси В Житковичском районе треснул мост через Примять

Обследование мостов в Беларуси решили провести после чрезвычайной ситуации с мостом через Припять, соединяющим Житковичи и Туров. Его конструкция треснула 7 декабря 2017 года, движение по мосту перекрыли. Для связи между Туровом и Житковичами возвели понтонную переправу . Как выяснилось, подобные дефекты замечены и в других мостах в стране.

Как ранее сообщал Sputnik , во время обследования выяснилось, что пучки арматуры лопнули и в мосту через Сож в Гомеле, а также через Днепр в Речице.