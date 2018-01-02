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Пьяный минчанин на VW поехал купить унитаз, но до дома не добрался

03.01.2018 17:47 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 янв – Sputnik. Сотрудники Госавтоинспекции задержали в Минске водителя, который в нетрезвом состоянии отправился в строительный гипермаркет на автомобиле, сообщили Sputnik в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Пьяный минчанин на VW поехал купить унитаз, но до дома не добрался
© Sputnik / Виктор Толочко
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О нетрезвом водителе машины на улице Наполеона Орды инспекторам рассказали бдительные граждане.

"Они просили обратить внимание на физическое состояние водителя Volkswagen Golf. При выезде из строительного гипермаркета указанный водитель был остановлен", – сказали в инспекции.

Мужчина сотрудникам ГАИ пояснил, что ездил в магазин, чтобы купить унитаз, который сейчас и находится в авто.

По информации правоохранителей, по результатам медицинского освидетельствования выяснилось, что водитель был сильно пьян – в его крови обнаружено 2,56 промилле алкоголя.

Инспекторы составили на водителя административный протокол, а его машины была помещена на штрафную стоянку.

 
Теги: Минск
 
 
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Инспекторы составили на водителя административный протокол, а его машины была помещена на штрафную стоянку.

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