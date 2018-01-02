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ДТП на ул. Рафиева в Минске: пострадавший мужчина умер в больнице
03.01.2018 18:10 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 янв – Sputnik. Пешеход, которого накануне на улице Рафиева в Минске сбил легковой автомобиль, умер в больнице, сообщила Sputnik в среду официальный представитель УСК по Минску Марина Дранькова.
© Sputnik / Виктор Толочко
Авария произошла накануне около 21:00 на пересечении улиц Рафиева и Алибегова: автомобиль Dodge сбил 36-летнего мужчину, которого скорая доставила в учреждение здравоохранения.
"Пострадавший в результате наезда скончался сегодня днем в больнице скорой медицинской помощи", – сказала Дранькова.
Она также уточнила, что по факту аварии УСК было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).
По словам Сахаровой, для установления всех обстоятельств ДТП были назначены судебно-медицинская и автотехническая экспертизы.
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Пешехода накануне сбил на перекрестке легковой автомобиль Dodge, пострадавшего доставили в больницу скорой помощи.
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