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Месяц ищут в Минске мужчину, получившего в банке лишнюю €1 тыс.

03.01.2018 18:48 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 янв – Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов больше месяца разыскивают в Минске мужчину, который в банке во Фрунзенском районе получил крупную сумму денег из-за ошибки кассира, сообщили Sputnik в среду в ГУВД Мингорисполкома.

Месяц ищут в Минске мужчину, получившего в банке лишнюю €1 тыс.
© Фото: ГУВД Мингорисполкома
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По информации милиции, кассир одного из отделений банка, расположенного на улице Глебки, ошиблась еще 20 ноября.

"Мужчина передал кассиру крупную сумму денег для конверсии. Кассир выдал клиенту на 1000 евро больше положенной суммы", – сказали в ГУВД.

По данным столичных правоохранителей, клиент банка забрал выданные ему деньги и ушел в неизвестном направлении.

Разыскиваемому на вид около 30-35 лет, его рост составляет 170-175 сантиметров, имеет среднее телосложение. На мужчине были серая байка с капюшоном, темные джинсы и красно-черная жилетка.

В милиции просят граждан, которым что-либо известно о несознательном клиенте, сообщить об этом на линию 102 на условиях конфиденциальности.

 
Теги: Минск
 
 
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В милиции просят граждан, которым что-либо известно о несознательном клиенте, сообщить об этом на линию 102 на условиях конфиденциальности.

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