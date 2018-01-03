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Неизвестные ограбили выставку индийских драгоценностей в Венеции

03.01.2018 19:42 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 янв — Sputnik. Злоумышленники похитили ювелирные изделия с выставки индийских драгоценностей в венецианском дворце Дожей, ограбление произошло в среду утром, сообщила местная полиция.

На видео с камер наблюдения можно увидеть двух подозреваемых, которые смогли открыть одну из витрин, прихватить несколько изделий и скрыться, несмотря на сработавшую сигнализацию.

Преступление было совершено в последний день работы экспозиции, на которой были представлены 270 украшений эпохи Великих Моголов из частной коллекции шейха Аль-Тани. Сумма причиненного ущерба может составить миллионы долларов.

По данным некоторых СМИ, воры смогли украсть брошь и две серьги, задекларированная стоимость которых составляет 20 тысяч евро. Реальная стоимость может достигать и нескольких миллионов.

Глава полицейского управления Венеции намерен выяснить причину, по которой витрину с драгоценностями удалось открыть так просто. Также сообщается, что сигнал тревоги прозвучал с опозданием.

Эксперты из Рима вызваны в Венецию для выяснения всех обстоятельств громкой кражи.

 
Теги: Минск
 
 
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Преступление произошло в последний день работы экспозиции, сумма ущерба может составить миллионы долларов.

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