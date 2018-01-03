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Неправильные бананы: 7 т кокаина нашли в коробках с фруктами в Бельгии
03.01.2018 22:58 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 янв – Sputnik. Работники таможенной службы Бельгии обнаружили и изъяли в порту Антверпена семь тонн кокаина, спрятанного в коробках с бананами, сообщило издание
Как отмечает газета, таможенники нашли кокаин на минувших выходных. Предполагается, что конечным пунктом доставки наркотика должны были стать Нидерланды.
В настоящее время по факту обнаружения такой крупной партии кокаина проводится расследование: полиция пытается установить, откуда прибыл груз и куда его должны были доставить.
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Предполагается, что конечным пунктом доставки наркотика должны были стать Нидерланды.
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