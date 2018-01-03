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От петард в Беларуси пострадали более 60 человек, 18 госпитализированы

03.01.2018 21:33 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 янв — Sputnik. Более 60 жителей Беларуси поучили травмы во время использования пиротехники, почти 20 человек находятся в больницах, сообщил в эфире ОНТ начальник отдела организации медицинской защиты при чрезвычайных ситуациях Минздрава Олег Панчук.

От петард в Беларуси пострадали более 60 человек, 18 госпитализированы
© Pixabay
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"Среди пострадавших от использования петард и фейерверков есть дети. К примеру, мальчик из Брестской области получил рваную рану руки, когда пытался сделать из спичек взрывной пакет", — сказал Панчук.

Он также привел в пример случай, когда у 14-летнего подростка в руках взорвалась петарда. Представитель Минздрава отметил, что в результате использования пиротехники у детей и подростков преобладают такие травмы, как термический ожог кистей, предплечий.

Всего, по словам Панчука, с 28 декабря по 3 января за медпомощью по поводу использования пиротехники обратились 64 человека. Амбулаторно оказана помощь 46 пострадавшим, 18 человек госпитализированы.

Как было отмечено в сюжете, милиция за последние недели изъяла из незаконного оборота более 3 миллионов единиц пиротехнических изделий.

 
Теги: Минск
 
 
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Милиция за последние недели изъяла из незаконного оборота более 3 миллионов единиц пиротехнических изделий.

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