От петард в Беларуси пострадали более 60 человек, 18 госпитализированы

МИНСК, 3 янв — Sputnik. Более 60 жителей Беларуси поучили травмы во время использования пиротехники, почти 20 человек находятся в больницах, сообщил в эфире ОНТ начальник отдела организации медицинской защиты при чрезвычайных ситуациях Минздрава Олег Панчук.



© Pixabay Новогодний фейерверк попал минчанке в лицо

"Среди пострадавших от использования петард и фейерверков есть дети. К примеру, мальчик из Брестской области получил рваную рану руки, когда пытался сделать из спичек взрывной пакет", — сказал Панчук.

Он также привел в пример случай, когда у 14-летнего подростка в руках взорвалась петарда. Представитель Минздрава отметил, что в результате использования пиротехники у детей и подростков преобладают такие травмы, как термический ожог кистей, предплечий.

Всего, по словам Панчука, с 28 декабря по 3 января за медпомощью по поводу использования пиротехники обратились 64 человека. Амбулаторно оказана помощь 46 пострадавшим, 18 человек госпитализированы.

Как было отмечено в сюжете, милиция за последние недели изъяла из незаконного оборота более 3 миллионов единиц пиротехнических изделий.