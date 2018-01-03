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Плот с сигаретами из Беларуси выловили в реке пограничники Литвы

03.01.2018 21:06 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 янв – Sputnik. Литовские пограничники выловили в Нерисе (Вилия) плот с контрабандными белорусскими сигаретами без акцизных марок, сообщила Государственная пограничная служба Литвы.

Плот с сигаретами из Беларуси выловили в реке пограничники Литвы
© Фото: Госпогранслужба Украины
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Контрабандный груз, оснащенный GPS-передатчиком, был обнаружен в реке в Швенченском районе благодаря системе видеонаблюдения.

"Подозрительный предмет плавал на белорусской стороне и лишь на короткое время попадал в воды, которые контролирует Литва", – сообщили в службе.

Пограничники проследовали за грузом до деревни Кунишкес, где Нерис поворачивает на литовскую территорию, а затем спустили на воду лодку и достали плот.

По информации Госпогранслужбы Литвы, в упаковках оказалось 1500 сигарет "NZ Gold Super Slims" без акцизных марок.

По факту незаконного перемещения через границу подакцизных товаров было начато административное производство.

 
Теги: Минск
 
 
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По факту незаконного перемещения через границу подакцизных товаров было начато административное производство.

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