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Взрыв прогремел в мечети в Нигерии: погибли десять человек

03.01.2018 21:00 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 янв — Sputnik. Десять прихожан погибли, еще несколько человек получили ранения в результате взрыва в мечети в Нигерии, сообщили местные СМИ со ссылкой на представителя национального управления по чрезвычайным ситуациям (NEMA).

Взрыв прогремел в мечети в Нигерии: погибли десять человек
© Sputnik/ Владимир Первенцев
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Трагедия произошла в нигерийском штате Борно на северо-востоке страны.

По предварительным данным, взрывное устройство привел в действие подросток. Пока ни одна из действующих группировок в регионе не взяла на себя ответственность за взрыв.

В Нигерии действует радикальная исламистская группировка "Боко Харам", боевики которой выступают против западной модели образования и стремятся ввести шариат во всей стране.

Данная группировка стоит за большинством терактов, которые регулярно совершаются в ответ на направленную против нее военную кампанию, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.

 
Теги: Минск
 
 
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По предварительным данным, взрывное устройство привел в действие смертник.

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