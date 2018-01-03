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Взрыв прогремел в мечети в Нигерии: погибли десять человек
03.01.2018 21:00 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 янв — Sputnik. Десять прихожан погибли, еще несколько человек получили ранения в результате взрыва в мечети в Нигерии, сообщили местные СМИ со ссылкой на представителя национального управления по чрезвычайным ситуациям (NEMA).
© Sputnik/ Владимир Первенцев
Трагедия произошла в нигерийском штате Борно на северо-востоке страны.
По предварительным данным, взрывное устройство привел в действие подросток. Пока ни одна из действующих группировок в регионе не взяла на себя ответственность за взрыв.
В Нигерии действует радикальная исламистская группировка "Боко Харам", боевики которой выступают против западной модели образования и стремятся ввести шариат во всей стране.
Данная группировка стоит за большинством терактов, которые регулярно совершаются в ответ на направленную против нее военную кампанию, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.
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По предварительным данным, взрывное устройство привел в действие смертник.
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