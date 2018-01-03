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В резиденции четы Клинтонв в штате Нью-Йорк произошел пожар

04.01.2018 07:09 — ЧП | Tut.by  
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Пожар, возникший в среду в одном из домов, расположенных на территории частного владения Билла и Хиллари Клинтон в населенном пункте Чаппакуа (штат Нью-Йорк), потушен. Как сообщил интернет-ресурс TMZ, пострадавших нет.


Резиденция четы Клинтон в Чаппакуа. Фото: Reuters

По его данным, небольшой пожар вспыхнул в здании, используемом агентами Секретной службы США, в задачу которых входит охрана четы Клинтон. Эта постройка расположена неподалеку от главного особняка, однако не соединена с ним.

Как отмечает TMZ, возгорание возникло на втором этаже постройки. Агенты Секретной службы самостоятельно смогли потушить пламя до приезда пожарных.

Ник Меррилл, представитель Билла и Хиллари Клинтон, сообщил, что в момент инцидента ни экс-президента, ни его супруги не было на территории поместья. «Все в порядке», — написал Меррилл в своем Twitter. Причины пожара неизвестны. О масштабах ущерба не сообщается.

Клинтоны купили дом в Чаппакуа в 1999 году за 1,7 млн долларов и с тех пор там проживают. Это особняк с пятью спальнями, построенный в 1889 году. В 2016 году экс-президент и бывшая первая леди приобрели еще один расположенный неподалеку дом и объединили прилегающие к зданиям территории.

 
 
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Небольшой пожар вспыхнул в здании, используемой охраны четы Клинтон. Эта постройка расположена неподалеку от главного особняка, однако не соединена с ним.

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