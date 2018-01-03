ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Трое детей ушли из детсада в Светлогорске и уехали в Жлобин

04.01.2018 08:35 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 4 янв — Sputnik. Родители, которые пришли в детский сад №21 в среду вечером в Светлогорске, не смогли найти своих детей; всего воспитатели в этот вечер недосчитались троих малышей 3-4 лет, сообщает ranak.by.

Трое детей ушли из детсада в Светлогорске и уехали в Жлобин
© Sputnik / Инна Гришук
Забрали на органы или убили: Новый Двор о пропаже Максима Мархалюка

Первое сообщение о пропаже ребенка поступило в милицию в 17:30. По словам старшего оперативного дежурного службы милиции общественной безопасности Светлогорского РОВД Дмитрия Исаенко, сразу же поступил звонок и еще от одного родителя, который сказал, что в дошкольном учреждении его жена не смогла найти ребенка.

По тревоге была подняты сотрудники ИДН, следственно-оперативной группы, уголовного розыска, личный состав РОВД. Было принято решение подключить к поискам СМИ, однако их помощь не потребовалась.

Через 40 минут после начала поисков детей нашли в жлобинском дизель-поезде на подъезде к станции Мормаль (около 25 минут движения до Светлогорска). Далее до Жлобина они ехали под присмотром правоохранителей. Затем малышей доставили в линейный отдел милиции, где связались со светлогорскими правоохранителями.

"Фотографии детей жлобинские милиционеры выслали при помощи мобильного приложения и родители подтвердили, что найденные мальчики их", — отметил Исаенко.

К родителям дети вернулись в тот же вечер.

По факту происшествия проводится проверка, целью которой является выяснение причин, почему и как малолетние дети смогли самостоятельно уйти из детского сада.

Читайте также:

Похищенного в Беларуси мальчика через четыре года нашли в Крыму >>

Сутки поисков: мальчик из Полоцка сбежал в деревню из-за плохих оценок >>

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 166
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Малолетние дети незамеченными покинули дошкольное учреждение в Светлогорске и уехали на поезде в Жлобин.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
"Элеонор" бушует в Европе: жертвами урагана стали три человека
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика