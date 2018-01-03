Трое детей ушли из детсада в Светлогорске и уехали в Жлобин

МИНСК, 4 янв — Sputnik. Родители, которые пришли в детский сад №21 в среду вечером в Светлогорске, не смогли найти своих детей; всего воспитатели в этот вечер недосчитались троих малышей 3-4 лет, сообщает ranak.by .



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Первое сообщение о пропаже ребенка поступило в милицию в 17:30. По словам старшего оперативного дежурного службы милиции общественной безопасности Светлогорского РОВД Дмитрия Исаенко, сразу же поступил звонок и еще от одного родителя, который сказал, что в дошкольном учреждении его жена не смогла найти ребенка.

По тревоге была подняты сотрудники ИДН, следственно-оперативной группы, уголовного розыска, личный состав РОВД. Было принято решение подключить к поискам СМИ, однако их помощь не потребовалась.

Через 40 минут после начала поисков детей нашли в жлобинском дизель-поезде на подъезде к станции Мормаль (около 25 минут движения до Светлогорска). Далее до Жлобина они ехали под присмотром правоохранителей. Затем малышей доставили в линейный отдел милиции, где связались со светлогорскими правоохранителями.

"Фотографии детей жлобинские милиционеры выслали при помощи мобильного приложения и родители подтвердили, что найденные мальчики их", — отметил Исаенко.

К родителям дети вернулись в тот же вечер.

По факту происшествия проводится проверка, целью которой является выяснение причин, почему и как малолетние дети смогли самостоятельно уйти из детского сада.

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