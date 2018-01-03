МИНСК, 4 янв — Sputnik. Ураган "Элеонор" прошел по большей части стран Северной Европы, как сообщает BBC , в результате разгула стихии погибли три человека.



© Sputnik/ Ирина Калашникова Эйфелеву башню закрыли в Париже из-за плохой погоды

По данным СМИ, лыжник погиб во французских Альпах. Еще 15 человек получили травмы в разных частях страны. Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Два человека погибли, когда их накрыла огромная волна на побережье Басков в Испании.

Вместе с другим штормом, "Бурглинд", в Германию пришли ураганные ветра: деревья вырывало с корнями, прервано автомобильное, железнодорожное и водное сообщение. В Швейцарии от этого шторма пострадали 16 человек, восемь из них ехали в поезде, который сорвало с путей мощным порывом ветра.

Штормовое предупреждение продлено до четверга. СМИ уже предвещают многомиллионный ущерб от урагана.