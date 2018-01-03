﻿ "Элеонор" бушует в Европе: жертвами урагана стали три человека. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Элеонор" бушует в Европе: жертвами урагана стали три человека

04.01.2018 08:34 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 4 янв — Sputnik. Ураган "Элеонор" прошел по большей части стран Северной Европы, как сообщает BBC, в результате разгула стихии погибли три человека.

"Элеонор" бушует в Европе: жертвами урагана стали три человека
© Sputnik/ Ирина Калашникова
Эйфелеву башню закрыли в Париже из-за плохой погоды

По данным СМИ, лыжник погиб во французских Альпах. Еще 15 человек получили травмы в разных частях страны. Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Два человека погибли, когда их накрыла огромная волна на побережье Басков в Испании.

Вместе с другим штормом, "Бурглинд", в Германию пришли ураганные ветра: деревья вырывало с корнями, прервано автомобильное, железнодорожное и водное сообщение. В Швейцарии от этого шторма пострадали 16 человек, восемь из них ехали в поезде, который сорвало с путей мощным порывом ветра.

Штормовое предупреждение продлено до четверга. СМИ уже предвещают многомиллионный ущерб от урагана.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 115
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сразу два шторма – "Бурглинд" и "Элеонор" – привели к массовым разрушениям и большому числу пострадавших в Европе.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Самая дорогая в мире бутылка русской водки украдена в Дании
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика