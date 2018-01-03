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"Элеонор" бушует в Европе: жертвами урагана стали три человека
04.01.2018 08:34 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 янв — Sputnik. Ураган "Элеонор" прошел по большей части стран Северной Европы, как сообщает
© Sputnik/ Ирина Калашникова
По данным СМИ, лыжник погиб во французских Альпах. Еще 15 человек получили травмы в разных частях страны. Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
Два человека погибли, когда их накрыла огромная волна на побережье Басков в Испании.
Вместе с другим штормом, "Бурглинд", в Германию пришли ураганные ветра: деревья вырывало с корнями, прервано автомобильное, железнодорожное и водное сообщение. В Швейцарии от этого шторма пострадали 16 человек, восемь из них ехали в поезде, который сорвало с путей мощным порывом ветра.
Штормовое предупреждение продлено до четверга. СМИ уже предвещают многомиллионный ущерб от урагана.
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Сразу два шторма – "Бурглинд" и "Элеонор" – привели к массовым разрушениям и большому числу пострадавших в Европе.
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