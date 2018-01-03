Самая дорогая в мире бутылка русской водки украдена в Дании

МИНСК, 4 янв — Sputnik. Бутылку водки украли неизвестные из бара в Копенгагене (Дания) во вторник. Водка находилась в музее, который владелец заведения организовал в подвале, сообщают местные СМИ.

Стоимость бутылки оценивается приблизительно в 1,3 миллиона долларов. Высокая цена Russo Baltique объясняется тем, что при ее изготовлении было использовано три килограмма золота и такое же количество серебра. Она также украшена кожей, которая использовалась при отделке автомобиля 1912 года, участвовавшего в ралли в Монте-Карло.

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"Я взял напрокат бутылку с завода, который делает самые дорогие автомобили в мире и водку. Это было частью моей коллекции в течение шести месяцев, не более", — сказал хозяин бара Бриан Ингберг в интервью местным СМИ. Застрахована бутылка не была.

Фотографии с видеокамер, на которых видна кража, Ингберг опубликовал на своей страничке в соцсети Facebook. На них можно рассмотреть двух мужчин в бейсболках и специальных масках, закрывающих лицо, которые и украли водку. Кража заняла около трех минут.

"Они, видимо, имели ключ или его копию, подняли ставни и открыли дверь, потом прошли в бар и разбили двери, ведущие в музей водки в подвале. Затем они взяли только одну бутылку, хотя в баре их было около 1200", — отметил Ингберг.

Полиция расследует кражу.