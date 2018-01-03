Участок дороги ушел под воду в Петриковском районе

МИНСК, 4 янв — Sputnik. Подтопление участка автомобильной дороги Лучицы – Хвойня произошло талыми и паводковыми водами от реки Птичь, сообщили в четверг в Гомельском областном управлении МЧС.

Глубина подтопленного участка составляет от 25 до 40 сантиметров, а длина достигает 155 метров. По данным Мозырского межрайонного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 3 января уровень воды в реке Птичь в районе деревни 1-я Слободка Петриковского района составил 361 сантиметров.

Проезд по подтопленному участку дороги возможен только автомобилями повышенной проходимости и грузовым транспортом.

"Проезд легкового автотранспорта закрыт 3 января", — рассказали в МЧС.



© Фото: Гомельское ОУМЧС По подтопленному участку дороги в Петриковском районе движение легкового автотранспорта закрыто

К деревне Хвойня, в которой проживают 11 человек пенсионного возраста, ведет объездная дорога Н-4058 через перекресток в направлении деревни Секеричи (14 км).

Жизнедеятельность деревни Хвойня не нарушена, угрозы жилым домам, хозяйственным постройкам и административным зданиям нет, отметили в МЧС.



© Фото: Гомельское ОУМЧС Информационный знак, указывающий маршрут объезда подтопленного участка дороги

На подтопленной части дороги проведена подсыпка, установлены дорожные элементы, которые обозначают края проезжей части, а также информируют о маршруте объезда.

Спасатели постоянного мониторят паводковую обстановку в районе.