Рождество с сюрпризом: пенсионерка отравила семью уткой с марихуаной

МИНСК, 4 дек — Sputnik. Семья из Чехии оказалась в больнице, отравившись рождественской уткой, в которую бабушка добавила каннабис, об этом сообщает издание iDnes.cz .



© Фото: Евгений Анголюк / архив ресторанов "Korova" и "Mario" Шеф-повар: сходить в ресторан дешевле, чем готовить дома

Инцидент произошел в городе Вратимов. После рождественского ужина члены семьи ощутили недомогание: у них кружилась голова, подташнивало, спустя некоторое время у них началась рвота. Кроме того, у пострадавших появились галлюцинации. Прибывшие на место медики диагностировали отравление. В результате четверо взрослых и двое детей трех и шести лет были доставлены в больницу.

Оказалось, пожилая женщина во время приготовления рождественской утки перепутала марихуану, употребляемую одним из членов семьи в медицинских целях, с майораном — пряной травой, которой приправляются мясные блюда.

"Мы начали уголовное дело по факту незаконного производства и других видов обращения с наркотиками, психотропными веществами и ядами", — рассказала представитель полиции Габриэла Хольчакова.