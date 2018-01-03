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Рождество с сюрпризом: пенсионерка отравила семью уткой с марихуаной
04.01.2018 10:21 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 дек — Sputnik. Семья из Чехии оказалась в больнице, отравившись рождественской уткой, в которую бабушка добавила каннабис, об этом сообщает издание
© Фото: Евгений Анголюк / архив ресторанов "Korova" и "Mario"
Инцидент произошел в городе Вратимов. После рождественского ужина члены семьи ощутили недомогание: у них кружилась голова, подташнивало, спустя некоторое время у них началась рвота. Кроме того, у пострадавших появились галлюцинации. Прибывшие на место медики диагностировали отравление. В результате четверо взрослых и двое детей трех и шести лет были доставлены в больницу.
Оказалось, пожилая женщина во время приготовления рождественской утки перепутала марихуану, употребляемую одним из членов семьи в медицинских целях, с майораном — пряной травой, которой приправляются мясные блюда.
"Мы начали уголовное дело по факту незаконного производства и других видов обращения с наркотиками, психотропными веществами и ядами", — рассказала представитель полиции Габриэла Хольчакова.
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Рождественское угощение стало причиной госпитализации чешской семьи из шести человек - бабушка перепутала марихуану с майораном и приправила ею утку.
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