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Рождество с сюрпризом: пенсионерка отравила семью уткой с марихуаной

04.01.2018 10:21 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 дек — Sputnik. Семья из Чехии оказалась в больнице, отравившись рождественской уткой, в которую бабушка добавила каннабис, об этом сообщает издание iDnes.cz.

Рождество с сюрпризом: пенсионерка отравила семью уткой с марихуаной
© Фото: Евгений Анголюк / архив ресторанов "Korova" и "Mario"
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Инцидент произошел в городе Вратимов. После рождественского ужина члены семьи ощутили недомогание: у них кружилась голова, подташнивало, спустя некоторое время у них началась рвота. Кроме того, у пострадавших появились галлюцинации. Прибывшие на место медики диагностировали отравление. В результате четверо взрослых и двое детей трех и шести лет были доставлены в больницу.

Оказалось, пожилая женщина во время приготовления рождественской утки перепутала марихуану, употребляемую одним из членов семьи в медицинских целях, с майораном — пряной травой, которой приправляются мясные блюда.

"Мы начали уголовное дело по факту незаконного производства и других видов обращения с наркотиками, психотропными веществами и ядами", — рассказала представитель полиции Габриэла Хольчакова.

 
Теги: Минск
 
 
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Рождественское угощение стало причиной госпитализации чешской семьи из шести человек - бабушка перепутала марихуану с майораном и приправила ею утку.

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