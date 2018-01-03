Паводок в Петриковском районе подтопил часть дороги, а в Мстиславском - мост

В Петриковском районе подтоплен участок дороги между деревнями Лучицы и Хвойня. Всему виной повышение уровня воды в реке Птичь. Но местным жителям ничего не грозит, сообщает пресс-служба МЧС. В Житковичском районе подтоплены подворья, а в Мстиславском — мост.





По состоянию на утро 3 января, в реке Птичь уровень воды в районе деревни 1-я Слободка (Петриковский район) достиг 3,6 метра. По этой причине подтопленым оказался участок дороги Лучицы — Хвойня длиной примерно 155 метров. Глубина достигает 40 см.





Известно, что в деревне проживает 11 пенсионеров, автолавка приезжает пару раз в неделю. Но жители не отрезаны от цивилизации, постройкам ничего не грозит.

«Проезд по данной дороге возможен автомобилями повышенной проходимостью и грузовым транспортом. Проезд легкового автотранспорта закрыт. К данному населенному пункту имеется объездная дорога Н-4058 через перекресток в направлении деревни Секеричи (14 км)», — рассказывают в МЧС.





Кроме того, паводок отмечен в Житковичском районе: из-за дождей оказались в воде шесть подворий и несколько хозпостроек деревни Ленин.



Фото: пресс-служба МЧС

А в Мстиславском районе подтоплен мост через реку Сож на автодороге Парадино-Засожье, сообщает МЧС. 45-метровый мост спрятался под толщей воды до 80 см.



Фото: пресс-служба МЧС