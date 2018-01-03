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Паводок в Петриковском районе подтопил часть дороги, а в Мстиславском - мост
В Петриковском районе подтоплен участок дороги между деревнями Лучицы и Хвойня. Всему виной повышение уровня воды в реке Птичь. Но местным жителям ничего не грозит,
По состоянию на утро 3 января, в реке Птичь уровень воды в районе деревни 1-я Слободка (Петриковский район) достиг 3,6 метра. По этой причине подтопленым оказался участок дороги Лучицы — Хвойня длиной примерно 155 метров. Глубина достигает 40 см.
Известно, что в деревне проживает 11 пенсионеров, автолавка приезжает пару раз в неделю. Но жители не отрезаны от цивилизации, постройкам ничего не грозит.
«Проезд по данной дороге возможен автомобилями повышенной проходимостью и грузовым транспортом. Проезд легкового автотранспорта закрыт. К данному населенному пункту имеется объездная дорога Н-4058 через перекресток в направлении деревни Секеричи (14 км)», — рассказывают в МЧС.
Кроме того, паводок отмечен в Житковичском районе: из-за дождей
А в Мстиславском районе подтоплен мост через реку Сож на автодороге Парадино-Засожье,
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В некоторых случаях всему виной талые воды, в других - дожди.
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Архив (ЧП)
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