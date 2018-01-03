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Витебский милиционер спас бездомного на пожаре
04.01.2018 10:58 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 янв — Sputnik. Милиционер спас бездомного, едва не сгоревшего в подвале многоэтажки в Витебске, сообщили Sputnik в МЧС.
© Фото: Гродненское областное УМЧС
Инцидент произошел в минувшую среду, 3 января: сообщение о пожаре в подвале жилого дома на улице Ленинградской поступило витебским спасателям около 16:00. Когда к месту вызова приехали пожарные расчеты, из подвала, где горел мусор, шел густой дым.
"До прибытия спасателей сотрудником РОВД был спасен мужчина без определенного места жительства. После осмотра бригадой скорой медицинской помощи с предварительным диагнозом "отравление продуктами горения и ожогами 1-2 степени (10% тела)" он был доставлен в областную больницу", — рассказали в МЧС.
Собеседники агентства отметили, что в результате пожара эвакуация жильцов не проводилась, огонь был оперативно ликвидирован.
Сейчас специалисты устанавливают причины ЧП. Среди вероятной версии – неосторожность при курении самого пострадавшего.
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Пожар мог устроить сам пострадавший в результате неосторожного курения.
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