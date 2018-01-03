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Дело об истязании матери возбуждено в отношении минчанина

04.01.2018 11:24 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 янв — Sputnik. Прокуратурой Фрунзенского района Минска возбуждено уголовное дело об истязании в отношении престарелой женщины, сообщили Sputnik в четверг в Генеральной прокуратуре РБ.

Дело об истязании матери возбуждено в отношении минчанина
© Pixabay
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Мужчине грозит до трех лет лишения свободы за то, что он издевался над престарелой матерью.

"Уголовное дело по ч. 2 ст. 154 Уголовного кодекса Республики Беларусь возбуждено в отношении 49-летнего жителя Минска, подозреваемого в систематическом нанесении побоев своей престарелой матери, 1929 года рождения", — сообщили в Генпрокуратуре.

В частности, выявлены 3 эпизода причинения сыном физических и психологических травм матери.

По данным прокуратуры, пожилая женщина, несмотря на побои, в ходе прокурорской проверки сообщала о том, что не хочет, чтобы ее сына привлекали к уголовной ответственности.

Тем не менее, прокурор, учитывая ее преклонный возраст и зависимость от сына, на основании своих полномочий возбудил уголовное дело.

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"Сегодня оно направлено следователям для предварительного расследования", — сказали в Генпрокуратуре.

Санкция статьи, по которой возбуждено дело, предусматривает наказание в виде ограничения свободы от одного года до трех лет (со штрафом или без штрафа) или лишение свободы на срок от одного года до пяти лет (со штрафом или без него).

 
Теги: Минск
 
 
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Прокурор сегодня направил материалы дела следователям для проведения предварительного расследования.

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