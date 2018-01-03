Дело об истязании матери возбуждено в отношении минчанина

МИНСК, 4 янв — Sputnik. Прокуратурой Фрунзенского района Минска возбуждено уголовное дело об истязании в отношении престарелой женщины, сообщили Sputnik в четверг в Генеральной прокуратуре РБ.



© Pixabay Пьяный пенсионер избил дочь кастрюлей и чайником

Мужчине грозит до трех лет лишения свободы за то, что он издевался над престарелой матерью.

"Уголовное дело по ч. 2 ст. 154 Уголовного кодекса Республики Беларусь возбуждено в отношении 49-летнего жителя Минска, подозреваемого в систематическом нанесении побоев своей престарелой матери, 1929 года рождения", — сообщили в Генпрокуратуре.

В частности, выявлены 3 эпизода причинения сыном физических и психологических травм матери.

По данным прокуратуры, пожилая женщина, несмотря на побои, в ходе прокурорской проверки сообщала о том, что не хочет, чтобы ее сына привлекали к уголовной ответственности.

Тем не менее, прокурор, учитывая ее преклонный возраст и зависимость от сына, на основании своих полномочий возбудил уголовное дело.

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"Сегодня оно направлено следователям для предварительного расследования", — сказали в Генпрокуратуре.

Санкция статьи, по которой возбуждено дело, предусматривает наказание в виде ограничения свободы от одного года до трех лет (со штрафом или без штрафа) или лишение свободы на срок от одного года до пяти лет (со штрафом или без него).