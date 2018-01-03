Убийцам брестского таксиста дали от 23 до 25 лет заключения

МИНСК, 4 янв — Sputnik. Суд Брестского района огласил приговор по уголовному делу об убийстве таксиста в апреле прошлого года, передает корреспондент Sputnik в четверг из зала суда.

Как ранее Sputnik сообщал, убийство 35-летнего водителя такси, сопряженное с разбоем, произошло в Брестском районе в ночь с 19 на 20 апреля. Были задержаны трое обвиняемых: 24-летний и 25-летний жители Лиды Иван и Андрей М., а также 30-летний житель агрогородка Чернавчицы Андрей К.

На прениях, которые прошли 19 декабря, начальник отдела прокуратуры Брестской области Елена Лещенко предложила суду назначить трем обвиняемым наказание в виде лишения свободы на срок близкий к максимальному . Она также отмечала, что основания для пожизненного заключения или смертной казни не имелись.

Суд назначил обвиняемым срок, который запрашивал гособвинитель.

Иван получил 25 лет лишения свободы. Андрею М. назначено наказание в виде лишения свободы на срок 23 года, а Андрею К. — 24 года. Все обвиняемые будут отбывать наказание в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Также к ним будет применена конфискация всего имущества.

По решению суда, они обязаны будут выплатить компенсацию в размере 50 тысяч рублей каждому из потерпевших — матери и брату погибшего.

Приговор может быть обжалован в десятидневный срок.