|
Убийцам брестского таксиста дали от 23 до 25 лет заключения
04.01.2018 11:49 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 янв — Sputnik. Суд Брестского района огласил приговор по уголовному делу об убийстве таксиста в апреле прошлого года, передает корреспондент Sputnik в четверг из зала суда.
© Sputnik / Дмитрий Босак.
Суд над убийцами таксиста в Бресте: потерпевшего избили до смерти
Как ранее Sputnik сообщал, убийство 35-летнего водителя такси, сопряженное с разбоем, произошло в Брестском районе в ночь с 19 на 20 апреля. Были задержаны трое обвиняемых: 24-летний и 25-летний жители Лиды Иван и Андрей М., а также 30-летний житель агрогородка Чернавчицы Андрей К.
На прениях, которые прошли 19 декабря,
Суд назначил обвиняемым срок, который запрашивал гособвинитель.
Иван получил 25 лет лишения свободы. Андрею М. назначено наказание в виде лишения свободы на срок 23 года, а Андрею К. — 24 года. Все обвиняемые будут отбывать наказание в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Также к ним будет применена конфискация всего имущества.
По решению суда, они обязаны будут выплатить компенсацию в размере 50 тысяч рублей каждому из потерпевших — матери и брату погибшего.
Приговор может быть обжалован в десятидневный срок.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Родственники погибшего не согласны с наказанием, которое назначил суд.
|
Архив (ЧП)
Комментарии