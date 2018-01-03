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Пожар в обувном цехе: погибли 10 человек

04.01.2018 13:05 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Сообщение о пожаре в помещении, где располагается производство обуви, поступило около 9.00 по местному времени (5.00 по минскому). Ликвидация пожара велась по повышенному (третьему из пяти возможных) рангу сложности.

Спустя несколько часов работы пожарных на месте происшествия стало известно о первых жертвах трагедии. При разборе завалов были обнаружены тела сначала восьми погибших работников цеха-склада, а затем количество жертв увеличилось до десяти. В числе погибших — 7 граждан Китая, два гражданина Кыргызстана и один россиянин.

Согласно одной из версий, причиной пожара могло послужить неосторожное обращение с огнем.

 

 
 
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Смотрите видео с места трагедии в крупном цехе по производству обуви в поселке Чернореченский Искитимского района Новосибирской области.

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