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Минчанин напал на столичную АЗС

04.01.2018 13:00 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 янв — Sputnik. Житель Минска попытался ограбить столичную автозаправочную станцию (АЗС), сообщили Sputnik в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

Инцидент произошел около 10:00 4 января на одной из АЗС по улице Тимирязева.

"Мужчина, угрожая предметом, похожим на обрез ружья, потребовал у операторов АЗС выручку", — рассказали в столичной милиции.

Операторы АЗС, не растерявшись, передали сигнал тревоги правоохранительным органам. Через две минуты на место прибыли два наряда Департамента охраны МВД. "Увидев правоохранителей, мужчина выбросил муляж оружия и попытался скрыться, однако был задержан милиционерами", — добавили в ГУВД.

Задержанным оказался 41-летний ранее судимый минчанин.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, эксперты УГКСЭ. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 103
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Операторы АЗС успели нажать тревожную кнопку, милиция приехала спустя две минуты.

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