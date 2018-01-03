Минчанин напал на столичную АЗС

МИНСК, 4 янв — Sputnik. Житель Минска попытался ограбить столичную автозаправочную станцию (АЗС), сообщили Sputnik в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

Инцидент произошел около 10:00 4 января на одной из АЗС по улице Тимирязева.

"Мужчина, угрожая предметом, похожим на обрез ружья, потребовал у операторов АЗС выручку", — рассказали в столичной милиции.

Операторы АЗС, не растерявшись, передали сигнал тревоги правоохранительным органам. Через две минуты на место прибыли два наряда Департамента охраны МВД. "Увидев правоохранителей, мужчина выбросил муляж оружия и попытался скрыться, однако был задержан милиционерами", — добавили в ГУВД.

Задержанным оказался 41-летний ранее судимый минчанин.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, эксперты УГКСЭ. Выясняются все обстоятельства произошедшего.