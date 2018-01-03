Из аэропорта Шарль-де-Голль в Париже бездомный украл полмиллиона евро

Из французского аэропорта Шарль-де-Голль в Париже бездомный вынес 490 тысяч евро. Об этом сообщил источник, близкий к расследованию, сообщает газета Parisien.

Кража была совершена 8 декабря. Камеры наблюдения запечатлели мужчину в возрасте 40−50 лет, который копался в мусорном ящике около отделения компании Loomis, которая занимается операциями с наличными деньгами.

Мужчина решил проверить дверь. Она оказалась не заперта, и бездомный вошел внутрь, а затем вышел с фирменными пакетами кампании, в которых она перевозит деньги.

Ранее источник, знакомый со следствием, рассказал, что мужчина вынес 300 тысяч евро, но затем в компании пересчитали ущерб и сказали, что были украдены 490 тысяч.

По словам собеседника, полиции удалось идентифицировать грабителя, но после кражи его невозможно было найти. По официальным данным, это был иностранец из Северной Африки, который жил в аэропорту на протяжении нескольких недель. Сотрудники французских правоохранительных органов полагают, что он уже покинул Францию и улетел в Бельгию или в другую страну.