ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Из аэропорта Шарль-де-Голль в Париже бездомный украл полмиллиона евро

04.01.2018 13:15 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Из французского аэропорта Шарль-де-Голль в Париже бездомный вынес 490 тысяч евро. Об этом сообщил источник, близкий к расследованию, сообщает газета Parisien.

Кража была совершена 8 декабря. Камеры наблюдения запечатлели мужчину в возрасте 40−50 лет, который копался в мусорном ящике около отделения компании Loomis, которая занимается операциями с наличными деньгами.

Мужчина решил проверить дверь. Она оказалась не заперта, и бездомный вошел внутрь, а затем вышел с фирменными пакетами кампании, в которых она перевозит деньги.

Ранее источник, знакомый со следствием, рассказал, что мужчина вынес 300 тысяч евро, но затем в компании пересчитали ущерб и сказали, что были украдены 490 тысяч.

По словам собеседника, полиции удалось идентифицировать грабителя, но после кражи его невозможно было найти. По официальным данным, это был иностранец из Северной Африки, который жил в аэропорту на протяжении нескольких недель. Сотрудники французских правоохранительных органов полагают, что он уже покинул Францию и улетел в Бельгию или в другую страну.

 
 
Ссылка на источник 138
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По данным полиции, иностранец несколько недель жил в аэропорту и рылся в мусорных баках. А потом покинул страну.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Пожар в обувном цехе: погибли 10 человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика