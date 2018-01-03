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Штормовой ветер сдул с рельсов поезд в Швейцарии

04.01.2018 14:00 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 янв — Sputnik. Двенадцать человек пострадали в Швейцарии в результате обрушившейся на ряд стран Европы зимней бури "Элеанор", (в немецком варианте "Бурглинд"), сообщают местные СМИ.

Скорость ветра достигала 150 километров в час, до 180 километров в час — в горах. В районе альпийского города Андерматт скорость ветра достигла 201 километра в час.

Из-за ветра в городе Ленк-им-Зимменталь сошел с рельсов вагон поезда, пострадали восемь пассажиров.

В разных местах страны были разрушены крыши домов, перевернуты автомобили, поваленных деревьях. В Берне опрокинулась новогодняя елка.

Элеанор следом за Кармен: зимние бури парализовали Францию >>

В течение полутора часов был закрыт международный аэропорт Базель-Мюлуз-Фрайбург, произошли многочисленные задержки в график движение поездов в ряде кантонов. Из-за падения деревьев также временно было остановлено движение на некоторых дорогах.

Как отмечают гидрометеорологи, сильный ветер и обильные осадки могут сохраниться в Швейцарии и 4 января.

 
Теги: Минск
 
 
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Зимний шторм "Элеанор" обрушился на Швейцарию в среду, в результате 40 тысяч человек остались без электричества.

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