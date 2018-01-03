В Слуцке мужчина до смерти избил сожительницу. Его же подозревают в краже у пенсионерки

Жителя Слуцка подозревают в убийстве 41-летней сожительницы. При обыске в его квартире милиция также нашла краденые вещи. Подробности сообщает пресс-служба УВД Миноблисполкома.

На днях в милицию поступило сообщение от медиков: в одном из частных домов Слуцка нашли тело 41-летней женщины.

— Первоначально 33-летний сожитель погибшей попытался убедить оперативников, что женщина, будучи в алкогольном опьянении, плохо себя контролировала и упала, от чего в последствии и умерла. Однако в объяснениях присутствовал ряд неточностей и нестыковок, — рассказывают в УВД.

Милиция выяснила, что вечером 30 декабря в доме проходило застолье: к паре пришел знакомый. Хозяин дома вышел в магазин за очередной порцией выпивки, а когда вернулся — застал женщину и гостя в недвусмысленном виде. Знакомый быстро ушел, а мужчина выместил ревность на возлюбленной.

В ходе обыска милиция нашла вещи, которые накануне были заявлены в розыск как похищенные — у 68-летней пенсионерки на автовокзале украли сумку с новогодними гостинцами.

В отношении подозреваемого возбуждено два уголовных дела.