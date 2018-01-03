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В Слуцке мужчина до смерти избил сожительницу. Его же подозревают в краже у пенсионерки

04.01.2018 14:51 — ЧП | Tut.by  
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Жителя Слуцка подозревают в убийстве 41-летней сожительницы. При обыске в его квартире милиция также нашла краденые вещи. Подробности сообщает пресс-служба УВД Миноблисполкома.

На днях в милицию поступило сообщение от медиков: в одном из частных домов Слуцка нашли тело 41-летней женщины.

— Первоначально 33-летний сожитель погибшей попытался убедить оперативников, что женщина, будучи в алкогольном опьянении, плохо себя контролировала и упала, от чего в последствии и умерла. Однако в объяснениях присутствовал ряд неточностей и нестыковок, — рассказывают в УВД.

Милиция выяснила, что вечером 30 декабря в доме проходило застолье: к паре пришел знакомый. Хозяин дома вышел в магазин за очередной порцией выпивки, а когда вернулся — застал женщину и гостя в недвусмысленном виде. Знакомый быстро ушел, а мужчина выместил ревность на возлюбленной.

В ходе обыска милиция нашла вещи, которые накануне были заявлены в розыск как похищенные — у 68-летней пенсионерки на автовокзале украли сумку с новогодними гостинцами.

В отношении подозреваемого возбуждено два уголовных дела.

 
 
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По версии милиции, подозреваемый избил женщину в приступе ревности.

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