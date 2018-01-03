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Смерть на качелях в Витебске: мужчина был в крайней стадии опьянения

04.01.2018 15:02 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 янв — Sputnik. Эксперты-химики управления Государственного комитета судебных экспертиз по Витебской области пришли к выводу, что мужчина, совершивший суицид на детской площадке в первый день нового года, был сильно пьян, сообщила официальный представитель управления Анна Барышникова.

В первый день 2018 года в Витебске на детской площадке на улице Герцена было обнаружено висящее в петле на качелях тело мужчины.

"В крови погибшего обнаружен этиловый спирт в концентрации, которая может обуславливать состояние тяжелого отравления алкоголем — 3,2 промилле", — сообщила Sputnik в четверг Барышникова.

Она напомнила, что витебские следователи по данному факту гибели жителя областного центра проводят проверку.

По словам Барышниковой, идет изучение обстоятельств произошедшего, следователи отрабатывают различные версии.

Как ранее заявляла официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова, признаков, указывающих на криминальный характер смерти, в настоящее время не обнаружено.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Следователи продолжают отрабатывать версии гибели 31-летнего жителя областного центра, которого нашли висящим в петле на детских качелях.

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