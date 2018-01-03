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Находящийся в розыске гражданин Грузии задержан в минском аэропорту
04.01.2018 15:28 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 янв — Sputnik. Белорусские пограничники задержали в Национальном аэропорту Минск гражданина Грузии, которого российские правоохранительные органы объявили в розыск за причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшему, сообщили в ГПК.
© Sputnik/ Кирилл Каллиников
Задержание было произведено в минувшую среду, пограничники передали иностранца сотрудникам милиции.
"В Национальном аэропорту Минск во время оформления пассажиров рейса сообщением Минск – Тбилиси пограничники задержали гражданина Грузии", — сообщили Sputnik в четверг в Государственном пограничном комитете.
По словам пограничников, было установлено, что 37-летний гражданин Грузии находится в межгосударственном розыске по СНГ за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) Уголовного кодекса России.
Согласно УК РФ, по этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.
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Иностранец был объявлен в розыск компетентными органами России, где ему грозит до восьми лет лишения свободы.
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