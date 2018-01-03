МИНСК, 4 дек – Sputnik. Неизвестные взломали стенки вольеров приюта для собак в Бобруйске, два животных сбежали, сообщила газета " Вечерний Бобруйск " со ссылкой на председателя БООЗЖ "Добродетель" Ирину Ковалерову.

Инцидент произошел ночью 2 января: злоумышленники отломали несколько досок от вольеров, где содержатся десять собак.

По словам Ковалеровой, вскрытые вольеры обнаружили утром 3 декабря волонтеры, которые приехали в приют ухаживать за животными. На место происшествия вызвали правоохранителей.

Председатель "Добродетели" отметила, что из десяти собак восемь остались в вольерах, а два пса, воспользовались свободой, сбежали. При этом уже к вечеру собаки вернулись обратно в приют.

Ковалерова также рассказала, что в настоящее время мотив злоумышленников неизвестен.