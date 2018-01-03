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Свободу собакам: в Бобруйске неизвестные "вскрыли" приют для животных
04.01.2018 15:27 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 дек – Sputnik. Неизвестные взломали стенки вольеров приюта для собак в Бобруйске, два животных сбежали, сообщила газета "
Инцидент произошел ночью 2 января: злоумышленники отломали несколько досок от вольеров, где содержатся десять собак.
По словам Ковалеровой, вскрытые вольеры обнаружили утром 3 декабря волонтеры, которые приехали в приют ухаживать за животными. На место происшествия вызвали правоохранителей.
Председатель "Добродетели" отметила, что из десяти собак восемь остались в вольерах, а два пса, воспользовались свободой, сбежали. При этом уже к вечеру собаки вернулись обратно в приют.
Ковалерова также рассказала, что в настоящее время мотив злоумышленников неизвестен.
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По словам зоозащитников, они не знают, зачем кому-то понадобилось ломать вольеры и выпускать собак.
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