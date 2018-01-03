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Opel насмерть сбил пешехода под Молодечно, водитель скрылся

04.01.2018 16:07 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 янв – Sputnik. Нетрезвый водитель насмерть сбил пешехода в Молодечненском районе и скрылся с места ДТП, виновника аварии нашли через полчаса, сообщили Sputnik в четверг в УВД Миноблисполкома.

Opel насмерть сбил пешехода под Молодечно, водитель скрылся
© Sputnik / Виктор Толочко
ДТП на ул. Рафиева в Минске: пострадавший мужчина умер в больнице

ДТП произошло накануне около 18:30 в деревне Дуброво Молодечненского района. О произошедшем в милицию сообщили очевидцы – трое молодых местных жителей. Они также рассказали, что запомнили марку и цвет автомобиля – темный Opel.

"Находившиеся на месте ДТП молодые люди указали сотрудникам ГАИ направление, в котором скрылась машина", – сказали в УВД.

Спустя полчаса милиционеры за деревней на проселочной дороге заметили схожее по описанию авто – машина застряла в грязи, а двое мужчин пытались ее вытолкать. Кроме того, выяснилось, что водитель и пассажир находятся в состоянии алкогольного опьянения. Правоохранителям они пояснили, что были на даче, что-то ремонтировали, а после немного выпили и решили прокатиться, но застряли.

"Свою причастность к ДТП они всячески отрицали, однако, когда сотрудники милиции попросили пояснить, при каких обстоятельствах было разбито лобовое стекло и что части их машины делают на месте ДТП, сменили тактику", – рассказали в управлении.

По словам собеседников Sputnik, граждане сознались, что сбили человека, причем каждый из них утверждал, что именно он находился за рулем. Выяснилось, что мужчины являются двоюродными братьями, у одного из них есть жена и двое детей, а второй – холост, что и стало причиной сложившейся ситуации.

При этом владелец Opel, когда узнал, что 39-летний пешеход умер в скорой, проявил больше настойчивости в признании вины.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку.

 
Теги: Минск
 
 
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Сейчас милиция выясняет, кто же был за рулем – владелец машины или его двоюродный брат.

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