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По факту нападения на АЗС в Минске возбуждено уголовное дело
04.01.2018 16:15 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 янв — Sputnik. Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Минска, который
Инцидент произошел в четверг в районе 10:00 утра. Ранее судимый 40-летний житель Минска стал угрожать оператору магазина автозаправочной станции по улице Тимирязева применением насилия. Мужчина забрал с собой 200 рублей из кассы, продукты писания со спиртным и попытался скрыться.
Продавцы успели нажать на тревожную кнопку. Правоохранители задержали налетчика прямо у автозаправочной станции. На месте был найден предмет, похожий на обрез оружия, с которым минчанин совершал нападение. Также в ходе осмотра прилегающей территории было обнаружено похищенное имущество.
Муляж обреза ружья
На данный момент с подозреваемым продолжают работать следователи. Назначены криминалистические экспертизы, изучаются записи камер видеонаблюдения, допрашиваются потерпевшая и свидетели.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 207 (разбой) Уголовного кодекса Республики Беларусь.
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В четверг ранее судимый минчан попытался ограбить магазин автозаправочной станции, используя муляж ружья.
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