Уволили воспитательницу детсада, из которого сбежали три мальчика

МИНСК, 4 дек – Sputnik. Воспитательницу светлогорского детского сада № 21, из которого сбежали три мальчика, уволили, сообщили в пресс-центре Министерства образования Беларуси.



© Фото: из личного архива Виталия Пристромова Пристромов: после побега из детсада в Светлогорске проводится проверка

В пресс-центре проинформировали, что воспитательница лишилась работы в соответствии с декретом № 5 от 15.12.2014 "Об усилении требований к руководящим кадрам и работникам организаций".

Кроме того, был объявлен выговор начальнику отдела образования, спорта и туризма Светлогорского райисполкома, а когда расследование закончится, будет рассмотрен вопрос о соответствии занимаемой должности заведующего ясли-садом.

Хоть в Хабаровск, хоть в Жлобин: куда бегут белорусские дети?>>

По мнению министра образования Игоря Карпенко, этот случай – следствие грубейшего нарушения педагогическими работниками своих обязанностей.

Минобразования призвало срочно принять меры для исключения подобного халатного отношения к детям в садах: направило в облисполкомы, Мингорисполком и рай- и горисполкомы письмо "Об усилении ответственности за создание безопасных условий жизнедеятельности воспитанников в учреждениях дошкольного образования".

В среду 3 января из яслей-сада № 21 в Светлогорске ушли три малыша 3-4 лет : родители не смогли найти детей, придя забирать их вечером. Поиском занималась вся района и спустя 40 минут мальчиков обнаружили в поезде, следующем в Жлобин.

Как учителей освободили от лишней бумажной работы>>

