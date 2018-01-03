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Уволили воспитательницу детсада, из которого сбежали три мальчика
04.01.2018 16:30 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 дек – Sputnik. Воспитательницу светлогорского детского сада № 21, из которого сбежали три мальчика, уволили, сообщили в пресс-центре Министерства образования Беларуси.
© Фото: из личного архива Виталия Пристромова
В пресс-центре проинформировали, что воспитательница лишилась работы в соответствии с декретом № 5 от 15.12.2014 "Об усилении требований к руководящим кадрам и работникам организаций".
Кроме того, был объявлен выговор начальнику отдела образования, спорта и туризма Светлогорского райисполкома, а когда расследование закончится, будет рассмотрен вопрос о соответствии занимаемой должности заведующего ясли-садом.
Минобразования призвало срочно принять меры для исключения подобного халатного отношения к детям в садах: направило в облисполкомы, Мингорисполком и рай- и горисполкомы письмо "Об усилении ответственности за создание безопасных условий жизнедеятельности воспитанников в учреждениях дошкольного образования".
В среду 3 января из яслей-сада № 21 в Светлогорске
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После окончания расследования будет поднят вопрос о соответствии занимаемой должности заведующего садом.
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