ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Под Брагином появился волк-одиночка: у милиции и БООР разные мнения

04.01.2018 16:47 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 4 янв – Sputnik. Брагинские охотники не подтверждают, что в городском поселке Комарин появился волк, который нападает на людей, у милиции, которая отсмотрела записи видеокамер, другое мнение.

Под Брагином появился волк-одиночка: у милиции и БООР разные мнения
© Фото: Государственная служба охраны границ Литвы (Valstybės sienos apsaugos tarnyba)
Салочки на границе: волк пригнал добычу в Литву из Беларуси

В ряде белорусских СМИ появилась информация о том, что волк напал на людей в городском поселке Комарин Брагинского района 2 января на автостанции около 07:00, а потом он якобы появился на автозаправочной станции и совершил нападение на мужчину.

"Мы в курсе того, что есть информация о том, что на мужчину якобы напал волк и цапнул его за руку. Но у нас нет веских оснований утверждать, что это был волк. Я склоняюсь к мысли, что это могла быть собака", – заявил Sputnik в четверг руководитель Брагинской районной структуры Белорусского общества охотников и рыболовов (БООР) Федор Бобренок.

По его словам, инцидент с мужчиной произошел возле автозаправочной станции, а ее сотрудницы держат сторожевых псов.

"Мы мониторим ситуацию. И мой опыт показывает, что если бы это был волк, больной бешенством, он обязательно опять попытался бы вернуться. Но уже прошли сутки-вторые – никакого волка нет", – сказал Бобренок. При этом он с юмором добавил, что "после новогодних праздников и не такое привидится".

Бобренок отметил, что если вдруг серый хищник действительно появится, то охотники примут меры.

Под Брагином появился волк-одиночка: у милиции и БООР разные мнения
© Pixabay
Продлен мораторий на отстрел волков в Беловежской пуще

Он также рассказал, что в районе ведется регулярный отстрел волков в целях регулирования численности этого хищника.

Милиционеры опознали волка

В свою очередь официальный представитель УВД по Гомельской области Виталий Пристромов заявил Sputnik, что сотрудники милиции отсмотрели записи видеокамер с автозаправочной станции и пришли к выводу, что на мужчину напал именно волк.

По его словам, с информацией о хищнике, который напал на мужчину в горпоселке Комарин, местные жители обратились в милицию.

Матерый волк-одиночка

Это не первый случай, когда брагинские волки "попадают" в белорусские СМИ.

В 2013 году все следили за почти детективной историей о том, как в районе несколько недель ловили матерого чернобыльского волка-одиночку, который нападал на собак и домашних животных в деревне Красное. Зимой 2013 чернобыльский волк-одиночка загрыз в этом населенном пункте 20 собак, пять телят и 15 кроликов.

Тогда руководство брагинской структуры БООР приняло решение устроить засады на матерого, охотники дежурили на возможных тропах волка-одиноки круглосуточно. Принимал участие в "спецоперации" по отлову волка и Бобренок, который и застрелил хищника в 300 метрах от деревни.

Чернобыльский волк-одиночка, который наделал зимой 2013 года много шума, был действительно матерый – не менее 60 килограммов. Тогда Бобренок сказал журналистам, что таких хитрых и умных серых хищников ни разу не встречал за время своего многолетнего охотничьего стажа.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 81
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Несколько лет назад в Брагинском районе более недели ловили чернобыльского волка-одиночку, который нападал на домашних животных.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Уволили воспитательницу детсада, из которого сбежали три мальчика
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика