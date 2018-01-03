Под Брагином появился волк-одиночка: у милиции и БООР разные мнения

МИНСК, 4 янв – Sputnik. Брагинские охотники не подтверждают, что в городском поселке Комарин появился волк, который нападает на людей, у милиции, которая отсмотрела записи видеокамер, другое мнение.

В ряде белорусских СМИ появилась информация о том, что волк напал на людей в городском поселке Комарин Брагинского района 2 января на автостанции около 07:00, а потом он якобы появился на автозаправочной станции и совершил нападение на мужчину.

"Мы в курсе того, что есть информация о том, что на мужчину якобы напал волк и цапнул его за руку. Но у нас нет веских оснований утверждать, что это был волк. Я склоняюсь к мысли, что это могла быть собака", – заявил Sputnik в четверг руководитель Брагинской районной структуры Белорусского общества охотников и рыболовов (БООР) Федор Бобренок.

По его словам, инцидент с мужчиной произошел возле автозаправочной станции, а ее сотрудницы держат сторожевых псов.

"Мы мониторим ситуацию. И мой опыт показывает, что если бы это был волк, больной бешенством, он обязательно опять попытался бы вернуться. Но уже прошли сутки-вторые – никакого волка нет", – сказал Бобренок. При этом он с юмором добавил, что "после новогодних праздников и не такое привидится".

Бобренок отметил, что если вдруг серый хищник действительно появится, то охотники примут меры.



© Pixabay Продлен мораторий на отстрел волков в Беловежской пуще

Он также рассказал, что в районе ведется регулярный отстрел волков в целях регулирования численности этого хищника.

Милиционеры опознали волка

В свою очередь официальный представитель УВД по Гомельской области Виталий Пристромов заявил Sputnik, что сотрудники милиции отсмотрели записи видеокамер с автозаправочной станции и пришли к выводу, что на мужчину напал именно волк.

По его словам, с информацией о хищнике, который напал на мужчину в горпоселке Комарин, местные жители обратились в милицию.

Матерый волк-одиночка

Это не первый случай, когда брагинские волки "попадают" в белорусские СМИ.

В 2013 году все следили за почти детективной историей о том, как в районе несколько недель ловили матерого чернобыльского волка-одиночку, который нападал на собак и домашних животных в деревне Красное. Зимой 2013 чернобыльский волк-одиночка загрыз в этом населенном пункте 20 собак, пять телят и 15 кроликов.

Тогда руководство брагинской структуры БООР приняло решение устроить засады на матерого, охотники дежурили на возможных тропах волка-одиноки круглосуточно. Принимал участие в "спецоперации" по отлову волка и Бобренок, который и застрелил хищника в 300 метрах от деревни.

Чернобыльский волк-одиночка, который наделал зимой 2013 года много шума, был действительно матерый – не менее 60 килограммов. Тогда Бобренок сказал журналистам, что таких хитрых и умных серых хищников ни разу не встречал за время своего многолетнего охотничьего стажа.