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В Столинском районе тракторист лишился кисти

04.01.2018 17:14 — ЧП | Tut.by  
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Столинские следователи проводят проверку по факту травмирования 44-летнего тракториста, который лишился кисти руки, пишет "Медиа-Полесье".

Травму мужчина получил, когда пытался очистить работающую дробилку. В результате медикам пришлось ампутировать пострадавшему кисть левой руки.

Напомним, в августе прошлого года в Лунинецком районе погиб тракторист, который пытался ногой подтолкнуть смесь в кормовую массу бункера.

 
 
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Травму мужчина получил, когда пытался очистить работающую дробилку.

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