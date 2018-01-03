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В Столинском районе тракторист лишился кисти
Столинские следователи проводят проверку по факту травмирования 44-летнего тракториста, который лишился кисти руки, пишет "Медиа-Полесье".
Травму мужчина получил, когда пытался очистить работающую дробилку. В результате медикам пришлось ампутировать пострадавшему кисть левой руки.
Напомним, в августе прошлого года в Лунинецком районе погиб тракторист, который пытался ногой подтолкнуть смесь в кормовую массу бункера.
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Травму мужчина получил, когда пытался очистить работающую дробилку.
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Архив (ЧП)
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