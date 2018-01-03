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В приюте для бездомных животных в Бобруйске неизвестные взломали вольеры

04.01.2018 18:11 — ЧП | Tut.by  
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В Бобруйском общественном объединении защиты животных «Добродетель» ночью 2 января неизвестные взломали задние стенки трех вольеров, в которых содержатся 10 собак. Об этом рассказала председатель приюта Ирина Ковалерова.

Утром 3 января прибывшие волонтеры обнаружили взлом вольеров и сообщили председателю. Из десяти собак восемь остались на месте, а два питомца сбежали. Правда, вечером они вернулись. На место происшествия вызвали милицию.

По словам Ирины Ковалеровой, мотив людей, которые взломали вольеры для собак, непонятен.

Всего на территории приюта силами волонтеров и небезразличных граждан были построены 37 вольеров.

 
 
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Сбежали лишь две собаки, но и те вечером вернулись.

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