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Маленькие дети вылезли в открытое окно, пока их родители работали
04.01.2018 19:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 янв — Sputnik. Спасатели в Гомеле предотвратили возможное падение семилетних детей из окна, об инциденте в четверг сообщило областное управление МЧС.
Звонок с информацией о том, что на подоконнике у открытого окна на пятом этаже жилого дома находятся двое детей, поступило в экстренную службу днем 4 января. Прибывшие на место сотрудники МЧС увидели, что указанное окно открыто, но на подоконнике никого нет.
"Спасателями был оперативно развернут куб жизни", — рассказали в МЧС.
Было установлено, что в квартире находятся двое мальчиков 2010 года рождения. Через закрытую дверь удалось поговорить с ними и узнать, что дети находятся дома одни, а мама с папой на работе. С детьми осталась старшая дочь, но в тот момент она вышла в магазин.
В МЧС отметили, что спасатели находились с детьми, пока не вернулась их мать, которую вызвали с места работы.
В этой связи в МЧС напомнили родителям, что оставлять малолетних детей без присмотра нельзя.
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За мальчиками смотрела старшая дочь, однако и она в тот момент вышла за покупками в магазин.
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