Маленькие дети вылезли в открытое окно, пока их родители работали

МИНСК, 4 янв — Sputnik. Спасатели в Гомеле предотвратили возможное падение семилетних детей из окна, об инциденте в четверг сообщило областное управление МЧС.

Звонок с информацией о том, что на подоконнике у открытого окна на пятом этаже жилого дома находятся двое детей, поступило в экстренную службу днем 4 января. Прибывшие на место сотрудники МЧС увидели, что указанное окно открыто, но на подоконнике никого нет.

"Спасателями был оперативно развернут куб жизни", — рассказали в МЧС.

Было установлено, что в квартире находятся двое мальчиков 2010 года рождения. Через закрытую дверь удалось поговорить с ними и узнать, что дети находятся дома одни, а мама с папой на работе. С детьми осталась старшая дочь, но в тот момент она вышла в магазин.

В МЧС отметили, что спасатели находились с детьми, пока не вернулась их мать, которую вызвали с места работы.

В этой связи в МЧС напомнили родителям, что оставлять малолетних детей без присмотра нельзя.