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Лесовоз протаранил легковушку Lada в Мозыре

04.01.2018 19:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 янв – Sputnik. Девушка-пассажир получила легкие травмы в результате столкновения лесовоза КамАЗ и легкового автомобиля в Мозыре, сообщили Sputnik в четверг в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Лесовоз протаранил легковушку Lada в Мозыре
© Фото: УВД Миноблисполкома
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Авария произошла накануне около 13:55 на пересечении улиц Промышленной и Автодорожной районного центра.

"Двадцатипятилетний водитель, управляя Lada Largus, при совершении разворота не убедился в безопасности, выехал на середину проезжей части, где произошло столкновение с автомобилем КамАЗ", – сказали в ГАИ.

Там также сообщили, что в аварии телесные повреждения получила 23-летняя пассажирка легковушки. Девушку доставили в Мозырскую городскую больницу для оказания медицинской помощи.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту данного ДТП проверку.

 
Теги: Минск
 
 
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Авария произошла по виде водителя легкового автомобиля – при развороте он не увидел лесовоз.

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