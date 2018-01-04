Лесовоз протаранил легковушку Lada в Мозыре

МИНСК, 4 янв – Sputnik. Девушка-пассажир получила легкие травмы в результате столкновения лесовоза КамАЗ и легкового автомобиля в Мозыре, сообщили Sputnik в четверг в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.



© Фото: УВД Миноблисполкома Opel насмерть сбил пешехода под Молодечно, водитель скрылся

Авария произошла накануне около 13:55 на пересечении улиц Промышленной и Автодорожной районного центра.

"Двадцатипятилетний водитель, управляя Lada Largus, при совершении разворота не убедился в безопасности, выехал на середину проезжей части, где произошло столкновение с автомобилем КамАЗ", – сказали в ГАИ.

Там также сообщили, что в аварии телесные повреждения получила 23-летняя пассажирка легковушки. Девушку доставили в Мозырскую городскую больницу для оказания медицинской помощи.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту данного ДТП проверку.