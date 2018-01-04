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Тело мужчины нашли в сгоревшем доме в Полоцком районе

05.01.2018 09:12 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 янв — Sputnik. Устанавливается причина пожара в частном доме, в результате которого погиб мужчина, сообщила в пятницу пресс-служба Витебского ОУМЧС.

Сообщение о пожаре в деревне Ксты Полоцкого района поступило спасателям накануне в восьмом часу вечера. Прибывшие на место происшествия пожарные увидели горевший открытым пламенем дом.

"При проведении разведки звеньями газодымозащитной службы в комнате на кровати был обнаружен обгоревший труп мужчины", — рассказали в МЧС.

Спасатели отметили, что личность погибшего установлена – это мужчина 1973 года рождения, проживавший один. Огнем в доме повреждена кровля, потолок, а также стены и имущество.

Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

 
Теги: Минск
 
 
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Мужчина был найден на кровати, спасатели предполагают, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

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