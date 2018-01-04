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Тело мужчины нашли в сгоревшем доме в Полоцком районе
05.01.2018 09:12 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 янв — Sputnik. Устанавливается причина пожара в частном доме, в результате которого погиб мужчина, сообщила в пятницу пресс-служба Витебского ОУМЧС.
Сообщение о пожаре в деревне Ксты Полоцкого района поступило спасателям накануне в восьмом часу вечера. Прибывшие на место происшествия пожарные увидели горевший открытым пламенем дом.
"При проведении разведки звеньями газодымозащитной службы в комнате на кровати был обнаружен обгоревший труп мужчины", — рассказали в МЧС.
Спасатели отметили, что личность погибшего установлена – это мужчина 1973 года рождения, проживавший один. Огнем в доме повреждена кровля, потолок, а также стены и имущество.
Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем.
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Мужчина был найден на кровати, спасатели предполагают, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.
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Архив (ЧП)
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