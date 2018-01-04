Тело мужчины нашли в сгоревшем доме в Полоцком районе

МИНСК, 5 янв — Sputnik. Устанавливается причина пожара в частном доме, в результате которого погиб мужчина, сообщила в пятницу пресс-служба Витебского ОУМЧС.

Сообщение о пожаре в деревне Ксты Полоцкого района поступило спасателям накануне в восьмом часу вечера. Прибывшие на место происшествия пожарные увидели горевший открытым пламенем дом.

"При проведении разведки звеньями газодымозащитной службы в комнате на кровати был обнаружен обгоревший труп мужчины", — рассказали в МЧС.

Спасатели отметили, что личность погибшего установлена – это мужчина 1973 года рождения, проживавший один. Огнем в доме повреждена кровля, потолок, а также стены и имущество.

Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем.