Как в 90-х: налетчики связали семью бизнесмена и требовали деньги

МИНСК, 5 янв — Sputnik. Следствие устанавливает обстоятельства разбойного нападения на индивидуального предпринимателя и его семью в Пинске, об этом Sputnik сообщили в пятницу в СК.

Инцидент произошел накануне вечером – двое мужчин проникли в дом, где проживает бизнесмен, связали его самого, а также супругу и малолетнюю дочь и вымогали деньги, угрожая оружием.

"Не растерявшись, мужчина сумел нажать тревожную кнопку. Через четыре минуты на место происшествия прибыл наряд территориального подразделения Департамента охраны МВД", — рассказали следователи.

Вымогатели при задержании оказали сопротивление милиционерам. Правоохранителям пришлось применить табельное оружие, в результате злоумышленники 1985 и 1989 годов рождения находятся в медучреждении под конвоем.

"Хозяин дома и члены его семьи не пострадали", — подчеркнули в Следственном комитете.

Там отметили, что по "горячим следам" были задержаны еще двое подозреваемых. По факту нападения возбуждено уголовное дело. В рамках расследования проводится ряд мероприятий, которые помогут установить обстоятельства происшествия.