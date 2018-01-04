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Ранены двое нападавших и милиционер: МВД о подробностях разбоя в Пинске

05.01.2018 11:18 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 янв — Sputnik. Двое нападавших и один сотрудник милиции получили ранения в результате разбойного нападения на семью предпринимателя в Пинске, сообщили Sputnik в МВД Беларуси.

Накануне вечером в Департаменте охраны сработал сигнал о нажатии тревожной кнопки в одном из частных домов. Прибывший наряд милиции установил, что в здание проникли злоумышленники. В доме проживает индивидуальный предприниматель, его жена и малолетняя дочь. Они были связаны, а четверо грабителей в масках требовали у них деньги, угрожая оружием.

"С целью пресечения противоправных действий сотрудники Департамента охраны применили огнестрельное оружие, обезвредив злоумышленников", — рассказали в МВД.

Там отметили, что во время задержания нападавшие оказали сопротивление милиционерам и попытались отобрать табельное оружие у одного из сотрудников МВД. В результате двое злоумышленников получили ранения и находятся в больнице под охраной.

Отмечается, что хозяин дома и члены его семьи не пострадали.

В ходе оперативных действий были задержаны еще двое подозреваемых. При их поимке один сотрудник милиции получил телесные повреждения и был госпитализирован.

На месте происшествия проводятся следственные действия, изъято помповое ружье и патрон к нему.

 
Теги: Минск
 
 
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Четверо в масках требовали у местного бизнесмена деньги, но он успел вызвать милицию, нажав на тревожную кнопку.

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