Лыжники застряли на горнолыжном склоне в раскачивающейся кабинке

МИНСК, 5 янв — Sputnik. Кабинка подъемника остановилась в Австрии на одном из горнолыжных курортов в Альпах, передает Sky News .

Из-за сильного ветра четыре лыжника оказались заперты внутри. Персонал курорта попытался справиться с проблемой, однако пришлось вызывать спасателей – только им удалось освободить людей.

#Viento Imágenes que dejan sin palabras. Son de ayer, en la estación austriaca de #esquí de #Vorarlberg , donde varias personas quedaron atrapadas en el telesilla balanceándose a merced de los fortísimos vientos. Video Peter Cottens vía Aktuelle Wetterwarnungen für Österreich. pic.twitter.com/44qw1st08m — The Weather Channel España (@weather_es) January 4, 2018

​​Снегопады и ураганы остаются проблемой Северной Европы. Четыре человека погибли во Франции, здесь бушует ураган "Элеонор" . Прежде он затронул Великобританию, где оборвал в отдельных местах линии электропередач, оставил разрушенные порты. На горные регионы Швейцарии обрушился ураган "Бурглинд".

Пострадала почти вся Западная Европа и значительная часть Центральной. В Бельгии введен оранжевый, предпоследний уровень опасности. В Амстердаме перекрывают крупнейшие трассы. В Германии отменяют поезда.

Тем временем на США обрушились аномальные холода и снегопады . Жертвами бури и заморозков в Висконсине стали шесть человек, четверо погибли в Техасе, еще три смерти зафиксированы в Северной Каролине. По одному человек погибло в Мичигане, Миссури и Северной Дакоте.

Из-за непогоды отменены тысячи авиарейсов, около 50 тысяч человек лишены электроснабжения. В штате Нью-Йорк введен режим чрезвычайной ситуации.