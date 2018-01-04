ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лыжники застряли на горнолыжном склоне в раскачивающейся кабинке

05.01.2018 11:41 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 5 янв — Sputnik. Кабинка подъемника остановилась в Австрии на одном из горнолыжных курортов в Альпах, передает Sky News.

Из-за сильного ветра четыре лыжника оказались заперты внутри. Персонал курорта попытался справиться с проблемой, однако пришлось вызывать спасателей – только им удалось освободить людей.

​​Снегопады и ураганы остаются проблемой Северной Европы. Четыре человека погибли во Франции, здесь бушует ураган "Элеонор". Прежде он затронул Великобританию, где оборвал в отдельных местах линии электропередач, оставил разрушенные порты. На горные регионы Швейцарии обрушился ураган "Бурглинд".

Пострадала почти вся Западная Европа и значительная часть Центральной. В Бельгии введен оранжевый, предпоследний уровень опасности. В Амстердаме перекрывают крупнейшие трассы. В Германии отменяют поезда.

Тем временем на США обрушились аномальные холода и снегопады. Жертвами бури и заморозков в Висконсине стали шесть человек, четверо погибли в Техасе, еще три смерти зафиксированы в Северной Каролине. По одному человек погибло в Мичигане, Миссури и Северной Дакоте.

Из-за непогоды отменены тысячи авиарейсов, около 50 тысяч человек лишены электроснабжения. В штате Нью-Йорк введен режим чрезвычайной ситуации.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 116
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Персонал и спасатели помогли лыжникам выбраться из кабинки, которую раскачивал сильный ветер порывами до 30 м/с – никто не пострадал.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Ранены двое нападавших и милиционер: МВД о подробностях разбоя в Пинске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика