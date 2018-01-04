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Лыжники застряли на горнолыжном склоне в раскачивающейся кабинке
05.01.2018 11:41 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 янв — Sputnik. Кабинка подъемника остановилась в Австрии на одном из горнолыжных курортов в Альпах, передает
Из-за сильного ветра четыре лыжника оказались заперты внутри. Персонал курорта попытался справиться с проблемой, однако пришлось вызывать спасателей – только им удалось освободить людей.
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Персонал и спасатели помогли лыжникам выбраться из кабинки, которую раскачивал сильный ветер порывами до 30 м/с – никто не пострадал.
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