Из бара на Зыбицкой снова украли верхнюю одежду

МИНСК, 5 янв — Sputnik. Милиция разыскивает девушку, которая покинула бар на Зыбицкой, прихватив чужое пальто, сообщили в пятницу в ГУВД Мингорисполкома.

Инцидент произошел в новогоднюю ночь в одном из баров, расположенных на улице Зыбицкой в Минске. В понедельник, 1 января около 04:00 девушка зашла в гардероб, взяла чужое пальто и покинула заведение.

Правоохранители опубликовали фото подозреваемой и просят тех, кто ее узнает, сообщить по телефону +375 29 173 15 75.

Это не первый случай кражи верхней одежды на популярной среди молодых минчан улице. В одном из заведений была украдена шуба. Ее из бара вынесла девушка, перенесла в другое заведение, а оттуда шубу вынесла подруга и передала парню.

Инцидент произошел 16 декабря минувшего года. Все трое были объявлены в розыск.