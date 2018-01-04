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Из бара на Зыбицкой снова украли верхнюю одежду
05.01.2018 14:05 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 янв — Sputnik. Милиция разыскивает девушку, которая покинула бар на Зыбицкой, прихватив чужое пальто, сообщили в пятницу в ГУВД Мингорисполкома.
Инцидент произошел в новогоднюю ночь в одном из баров, расположенных на улице Зыбицкой в Минске. В понедельник, 1 января около 04:00 девушка зашла в гардероб, взяла чужое пальто и покинула заведение.
Правоохранители опубликовали фото подозреваемой и просят тех, кто ее узнает, сообщить по телефону +375 29 173 15 75.
Это не первый случай кражи верхней одежды на популярной среди молодых минчан улице. В одном из заведений была украдена шуба. Ее из бара вынесла девушка, перенесла в другое заведение, а оттуда шубу вынесла подруга и передала парню.
Инцидент произошел 16 декабря минувшего года. Все трое были объявлены в розыск.
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В декабре минувшего года из бара на той же улице была украдена шуба, тогда правоохранители объявили в розыск трех человек.
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