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Воздушной шар упал в Египте: один человек погиб, более десяти – ранены
05.01.2018 18:29 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 янв — Sputnik. Один турист погиб, как минимум 12 человек пострадали в результате падения воздушного шара в египетском Луксоре, сообщает
По предварительным данным, авария произошла в пятницу из-за сильного порыва ветра. В момент крушения в корзине воздушного шара находились около 20 туристов.
Как сообщают СМИ, в результате происшествия погибла 36-летняя женщина. У двух человек – серьезные травмы. Сообщается также, что погибшая являлась гражданкой США.
Подробности и причины ЧП выясняются.
Пострадавшие туристы находятся в больнице Луксора, им оказывается медицинская помощь.
Это не первый случай падения воздушного шара в городе. В феврале 2013 года на высоте около 300 метров воздушный шар загорелся и рухнул над Долиной царей. В момент аварии в корзине шара находился 21 турист. Погибли 19 человек, среди которых один египтянин и 18 иностранных туристов.
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Сильный порыв ветра мог привести к крушению воздушного шара, точная причина ЧП устанавливается.
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