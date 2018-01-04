Воздушной шар упал в Египте: один человек погиб, более десяти – ранены

МИНСК, 5 янв — Sputnik. Один турист погиб, как минимум 12 человек пострадали в результате падения воздушного шара в египетском Луксоре, сообщает ABC .

По предварительным данным, авария произошла в пятницу из-за сильного порыва ветра. В момент крушения в корзине воздушного шара находились около 20 туристов.

Как сообщают СМИ, в результате происшествия погибла 36-летняя женщина. У двух человек – серьезные травмы. Сообщается также, что погибшая являлась гражданкой США.

Подробности и причины ЧП выясняются.

1 American woman was killed, 7 other passengers were injured in a hot air balloon carrying tourists crash land in bad weather in #Luxor south of #Egypt pic.twitter.com/atdyBRogON — SaadAbedine (@SaadAbedine) January 5, 2018

​Пострадавшие туристы находятся в больнице Луксора, им оказывается медицинская помощь.

Это не первый случай падения воздушного шара в городе. В феврале 2013 года на высоте около 300 метров воздушный шар загорелся и рухнул над Долиной царей. В момент аварии в корзине шара находился 21 турист. Погибли 19 человек, среди которых один египтянин и 18 иностранных туристов.