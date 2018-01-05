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Старший сын биатлониста Фруде Андресена умер во сне

05.01.2018 21:06 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 янв — Sputnik. Старший сын олимпийского чемпиона по биатлону норвежцу Фруде Андерсена Дэвид умер во сне, сообщает портал Dagbladet.

Около четырех лет назад у ребенка диагностировали легкую форму эпилепсии. Однако недуг не был большой проблемой для мальчика – образ его жизни ничем не отличался от жизни сверстников. 13-летний Дэвид был найден мертвым утром 1 января в своей кровати.

"Мы в глубокой печали. Произошло нечто немыслимое. Вы не должны терять 13-летнего ребенка. Он был счастливым и довольным, когда отправился спать (Дэвид отмечал Новый год в круги семьи в Хенефоссе). Все было вполне нормально", — говорится в опубликованном релизе.

Родители предположили, что, возможно, во время сна с их сыном произошел сильный эпилептический припадок. Точную причину смерти установит вскрытие.

Дэвид был старшим сыном бывших новрежских биатлонистов Фруде Андресена и Гунн Маргит Андреассен Дэвид. У пары остались двое детей – Элиас и Николай.

 
Теги: Минск
 
 
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Родители попросили провести вскрытие, чтобы установить точную причину смерти ребенка.

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