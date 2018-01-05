Недалеко от Токио произошло землетрясение

МИНСК, 6 янв — Sputnik. Неподалеку от столицы Японии Токио накануне произошло землетрясение магнитудой 4,8, сообщила местная метеослужба.

Эпицентр землетрясения находился в 23 километрах от японской столицы. При этом толчки наблюдались на территории всей префектуры, а также в соседних землях. Жители Токио рассказывали о том, что в домах шаталась мебель и падали с полок предметы.

Метеослужба в какой-то момент объявила даже угрозу цунами, однако через несколько минут сняло предупреждение.

Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.