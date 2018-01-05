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Недалеко от Токио произошло землетрясение
06.01.2018 11:12 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 янв — Sputnik. Неподалеку от столицы Японии Токио накануне произошло землетрясение магнитудой 4,8, сообщила местная метеослужба.
Эпицентр землетрясения находился в 23 километрах от японской столицы. При этом толчки наблюдались на территории всей префектуры, а также в соседних землях. Жители Токио рассказывали о том, что в домах шаталась мебель и падали с полок предметы.
Метеослужба в какой-то момент объявила даже угрозу цунами, однако через несколько минут сняло предупреждение.
Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.
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Толчки ощущались на всей территории префектуры Токио, в том числе в столице, где очевидцы рассказывали о шатающейся мебели и падающих с полок предметах.
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Архив (ЧП)
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