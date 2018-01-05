В Витебске спасатели достали из Двины тонущего мужчину

МИНСК, 6 янв — Sputnik. Витебские спасатели в ночь на субботу достали из Западной Двины тонущего мужчину, рассказали в управлении МЧС по Витебской области.

Сообщение о ЧП поступило на пульт дежурного в начале второго ночи. Звонивший рассказал, что помощь нужна мужчине, который тонет в Западной Двине в районе улицы Путна.

После того, как спасатели достали мужчину из воды, выяснилось, что ему 26 лет, он нигде не работает. С диагнозом общее переохлаждение его забрали в больницу медики.

А в Витебске сегодня ночью работники МЧС спасли парня из Западной Двины. Льда на реке не было. — 112.by МЧС Беларуси (@112by) January 6, 2018

​Позже официальный представитель МЧС Виталий Новицкий уточнил в соцсетях, что льда на реке не было.

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