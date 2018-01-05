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В Витебске спасатели достали из Двины тонущего мужчину
06.01.2018 16:26 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 янв — Sputnik. Витебские спасатели в ночь на субботу достали из Западной Двины тонущего мужчину, рассказали в управлении МЧС по Витебской области.
Сообщение о ЧП поступило на пульт дежурного в начале второго ночи. Звонивший рассказал, что помощь нужна мужчине, который тонет в Западной Двине в районе улицы Путна.
После того, как спасатели достали мужчину из воды, выяснилось, что ему 26 лет, он нигде не работает. С диагнозом общее переохлаждение его забрали в больницу медики.
Позже официальный представитель МЧС Виталий Новицкий уточнил в соцсетях, что льда на реке не было.
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Льда на реке не было, уточнили в МЧС, а пострадавшего с общим переохлаждением организма забрали в больницу медики.
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