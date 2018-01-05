ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Витебске спасатели достали из Двины тонущего мужчину

06.01.2018 16:26 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 6 янв — Sputnik. Витебские спасатели в ночь на субботу достали из Западной Двины тонущего мужчину, рассказали в управлении МЧС по Витебской области.

Сообщение о ЧП поступило на пульт дежурного в начале второго ночи. Звонивший рассказал, что помощь нужна мужчине, который тонет в Западной Двине в районе улицы Путна.

После того, как спасатели достали мужчину из воды, выяснилось, что ему 26 лет, он нигде не работает. С диагнозом общее переохлаждение его забрали в больницу медики.

​Позже официальный представитель МЧС Виталий Новицкий уточнил в соцсетях, что льда на реке не было.

Читайте также:

В Орше благодаря пожару спасли тонущего в Днепре пенсионера>>

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
Ссылка на источник 97
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Льда на реке не было, уточнили в МЧС, а пострадавшего с общим переохлаждением организма забрали в больницу медики.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Недалеко от Токио произошло землетрясение
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика